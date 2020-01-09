İran 'en hafifi tarihi kabus olacak' demişti herkes bu iddiayı konuşuyor

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'dan gelen iddialı açıklamalar sahada karşılığını bulmadı. ABD’nin Irak’taki iki hava üssüne düzenlediği saldırılarda ölen olmazken, İran’ın füzelerini kasıtlı olarak üslere isabet ettirmemiş olabileceği haberleri basında yer aldı.

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'dan gelen sert açıklamalar sonrası misillemenin çok büyük olacağı yönündeydi.

"Trump'ın öldürülmesi bile intikama yetmez" denilmişti

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Hacızade, "Süleymani'nin öldürülmesine verilecek yanıt füze veya insansız hava aracı düşürmekle olmaz. Süleymani'nin karşısında Trump'ın ölmesine bile razı gelmeyiz. Çünkü onun öldürülmesi bile intikam için yeterli olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"En zayıf olanı bile tarihi bir kabus olacak"

İran ABD’den intikam almak için 13 farklı senaryo üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Reuters'e konuşan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani, “Tahran yönetimi mevcut senaryolar üzerinden hangisinin uygulanacağına henüz karar vermedi. Ancak bunlar içindeki en zayıf olanı bile ABD için ‘tarihi bir kabus’ olacak” dedi.

Ölen ya da yaralanan yok

İran Devrim Muhafızları dün gece ABD'nin Irak'taki iki üssüne 16 balistik füze fırlattı. Saldırılarda üslerde ağır hasar oluşmazken, ölü ya da yaralanan da olmadı. Erbil'deki üsse atılan füzelerden bazıları kırsal alana düştü.

Erbil’deki ABD üssüne yönelik İran tarafından fırlatılan füzelerden biri Erbil vilayetinin Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.

CNN televizyonunun web haberinde ABD hükümet kaynaklarının İran’ın kasten üsleri ıskalamış olabileceği yorumuna yer verildi. Haberde İran’ın füzelerini Amerikalılar’ın daha yoğun olduğu bölgelere gönderebileceği, ancak bunu yapmadığı vurgulandı.

Erbil'deki ABD konsolosluğu hedef alınmadı

İran füzelerinin Erbil’deki ABD konsolosluğunu da vurabileceği ancak buna rağmen konsolosluğu hedef almadığı belirtildi.

Haberde bu bilginin önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile paylaşılacağı ardından Pompeo’nun Başkan Donald Trump’ı bilgilendireceği kaydedildi.

"Gerilimin kontrolden çıkmasını önlemek için ıskaladı" değerlendirmesi

Daha sonra Reuters haber ajansı da Washington’da adını açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberinde İran’ın gerilimin daha fazla yükselerek kontroldan çıkmasını önlemek için hedefleri ıskalamış olabileceği belirtildi. Kaynağa göre İran bu şekilde hem can kaybına neden olmadı hem de Tahran’ın yanıt verdiği mesajını iletti.

İran, sabahın ilk saatlerinde ABD’nin Irak’ta kullandığı iki askeri üsse balistik füzelerle saldırı düzenlemiş, saldırıda ölen olmadığı açıklanmıştı.

Başkan Donald Trump saldırının ardından yazdığı Twitter mesajında ''Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füze ateşlendi. Zayiat ve hasar değerlendirmesi yapılıyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyadaki açık ara en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım'' ifadelerini kullanmıştı.

İran’ın saldırısı ABD’nin 3 Ocak’ta Irak’taki Bağdat Havaalanı yakınında düzenlediği hava saldırısıyla önde gelen İranlı komutan Kasım Süleymani’yi vurmasının ardından geldi. Kasım Süleymani İran’ın yurt dışı operasyonları için kurulmuş özel bir birlik Kudüs Güçleri’nin lideriydi.