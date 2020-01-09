2020 hac fiyatları Diyanet kişi başı kaç para oldu?

Hac kura sonuçları bugün açıklanıyor. Kesin kayıt yaptırabilir belgesi ise 13 Ocak'ta alınacak. Bu sene hacca 83 bin 430 kişi gidecek. Hacca gidişler 2020 yılında 22 Haziran'da başlayacak. Peki hac fiyatları 2020 yılında kaç para olacak, kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?

Binlerce hacı adayının merakla beklediği büyük gün geldi. Bugün yani 9 Ocak perşembe günü hac kura sonuçları çekiliyor. Hac kura sonuçları saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda çekilecek. Hac kura sonucu tam liste ise saat 21.00'de e devlet üzerinden sorgulanacak. Kura sonucuna göre bu sene 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

2020 yılında kaç iki kuraya girecek: 2020 yılında ilk defa müracat eden 147.491 vatandaş hac ön kayıt başvurusu yaptı. 2007 yılından beri bekleyen 2.124.309 ile birlikte toplam 2.298.800 hacı adayları kurada 2020 yılı hac kontenjanı olan 83.430 kişi arasında olacak.

Peki bu kontenjan neye göre belirleniyor: İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı karar ile her ülkeye nüfusunun 1/100’i oranında kontenjan veriliyor. Bu sene Türkiye nüfusunun 83 milyon 430 bin olduğunu için hac kontenjanı 83 bin 430 kişi olacak.

Kesin kayıtlar 13 Ocak’ta başlayacak: Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu’ veya ‘Acenta Organizasyonu’ tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Şehit yakını ve gaziler: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Sağlık sorunları sebebiyle kesin kayıt hakkı ertelenebilecek: Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

Kura katsayısı nasıl belirleniyor: 2009’da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak.

İlk kafile 22 Haziran’da yola çıkacak: Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020’de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

2020 Hac konaklama fiyatları: 2020 hac konaklama fiyatlarına göre oda tercihli konaklama fiyatı tek kişi için alt sınır 15.950 ŞAR olacak. Hac otel konaklama ücreti kişi başı için ise 24.000 ŞAR'dan başlayacak.

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina veya otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

a-Oda Tercihli Konaklama Türü

• Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 (26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

• Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

• Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

b- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

* Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

* Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır.• Hac süresi uçak programına göre azami 45 gün olacaktır.