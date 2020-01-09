Nagehan Alçı sordu Ekrem İmamoğlu cevabı geçiştirdi

Kanal İstanbul tartışmaları sürüp gidiyor. Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programda Melen Barajı'yla ilgili elindeki bilgileri paylaşmak isteyen Nagehan Alçı, İmamoğlu'nun teknik veriler geçiştirmesiyle şaşırdı.

Habertürk canlı yayınına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin Kanal İstanbul'a ilişkin sorularını yanıtladı.Bu sırada Melen Barajı da gündeme geldi.

İmamoğlu'na soru soran gazetecilerden biri olan Nagehan Alçı, elinde çok önemli bilgiler olduğunu söyledi ve "Bendeki bilgi Melen Barajı'nın 2021'de su vermeye başlayacağı yönünde." dedi.İmamoğlu, bu sözler üzerine "Kimden aldınız bu bilgiyi?" diye sordu.

Bunlar teknik veriler diyerek geçiştirdi

Nagehan Alçı'nın "Çevre Bakanlığı'na sordum, o raporu hazırlayanlara sordum." cevabı üzerine İmamoğlu "Karar verecek olan Tarım Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü'dür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil." dedi. Alçı'nın elinizdeki bilgilerle örtüşüyor mu sorusuna İmamoğlu ''bunlar teknik veriler'' diyerek geçiştirdi.