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“İran Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar”

Analistler, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı petrol sevkiyatına kapatmasıyla petrol fiyatlarının 100 doları bulabileceği uyarısını yaptı.

ABD ve İran gerilimlerinin Orta Doğu’daki belirsizliği artıracağı beklentilerine paralel olarak petrol piyasalarında, söz konusu çatışmanın bölgesel petrol sevkiyatını olumsuz etkileyebileceği endişeleri yükseliyor.

Bu kapsamda CNBC’ye yaptığı açıklamada Tribeca Investment Patners yatırım analisti James Eginton, İran’ın petrol sevkiyatının önemli yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda petrol fiyatlarının “tavan yapabileceğini” söyledi.

İran ve Umman arasında yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’da üretilen petrolün dünyaya ulaşması kapsamında önemli bir rol oynuyor. 2018’de boğazdan geçen günlük petrol sevkiyatı, küresel petrol tüketiminin yüzde 21’i olmak üzere, 21 milyon varil olmuştu.

Eginton, İran’ın Hürmüz Boğazı kararının petrol piyasalarında belirleyici bir rol oynayacağını belirterek, “Eğer Hürmüz Boğazı’nı kapatırsanız, petrol fiyatlarını 100 doların üzerine gönderirsiniz. Gelecek günlerde İran’da boğazı kapatmaya yönelik hamleler izlenirse petrol fiyatlarında daha da yüksek fiyatlara hazırlıklı olmamız gerekir” dedi.

ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (IEA) 2018’de Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrolün yüzde 76’sının Asya piyasalarına sevk edildiğini açıklamıştı. Hürmüz Boğazı’ndan Asya’ya gönderilen petrolün en büyük alıcılarının Çin, Hindistan, Güney Kore ve Singapur olduğu tahmin edilirken, bu nedenle uydu takip şirketi TankerTrackers.com ortak kurucusu Samid Madani, petrol sevkiyatı düzeninin bozulmasının “kimseye fayda sağlamayacağını” söyledi.

PVM Oil Associates petrol analisti Stephen Brennock da, petrol sevkiyatında bir aksamanın üç haneli petrol fiyatları görülmesine neden olabileceğini belirtti ve ekledi:

“Burada ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, İran’ın boğazdan gemi geçişini engellemesi Washington için de bir kırmızı çizgi olur. Böyle bir durum da bölgedeki askeri çatışması artırabilir.”

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