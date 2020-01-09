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İtalya Libya toplantısında tavrını koydu! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İTALYA Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun, 5 ülkenin katılımıyla yapılan Libya toplantısının sonuç bildirisini imzalamadığı belirtildi.

Kahire'de Libya gündemiyle toplanan Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları toplantısına ilişkin İtalyan basınında çıkan haberlerde, Di Maio’nun "çok dengesiz" olarak değerlendirdiği sonuç bildirisine imza atmadığı ifade edildi.

"Tutumlarınızı yumuşatın"

Bakan Di Maio'nun, mevkidaşlarından Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'a karşı sert tutumlarını yumuşatmalarını istediği de çıkan haberler arasında yer aldı. Di Maio'nun, toplantıda Berlin Süreci’ne vurgu yaparak, bu sürece dengelerin bir tarafa kaymış şekilde gidilmemesi, diyalog ve itidalli olmaları gerektiğini söylediği kaydedildi.

"En kısa sürede ateşkes sağlanmalı"

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından toplantıya dair yapılan açıklamada ise "İtalya, her türlü dış müdahaleye karşı. Ateşkes en kısa sürede sağlanmalı ve Berlin konferansı için bir tarih belirlenmelidir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Luigi Di Maio’nun toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısına da katılmaması dikkati çekti.

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