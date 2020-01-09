Fenerbahçe Marcos Rojo'nun peşinde

Manchester United'da gözden çıkarılan Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'nun adı yeniden Fenerbahçe ile anılıyor.

Savunma hattına Simon Falette hamlesi yapan Fenerbahçe için İngiliz basınından Marcos Rojo iddiası geldi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği Marcos Rojo'nun sarılacivertli takıma gidebileceği iddia edildi. Bu sezon 3'ü Premier Lig olmak üzere toplam 9 maça çıkan ve Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağı konuşulan Marcos Rojo için Fenerbahçe'nin yıllık 2.7 milyon sterlin (3.2 milyon euro) civarında bir ücret teklif ettiği konuşuluyor.

Yıllık 3.5 milyon sterlin istiyor

Buna karşın futbolcu ise yıllık 3.5 milyon sterlin (4.15 milyon euro) istiyor. Manchester United'daki altıncı sezonunu geçiren Marcos Rojo'nun sözleşmesi 18 ay sonra tamamlanıyor.

Sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor

29 yaşındaki futbolcu 2014'te Sporting Lizbon'dan transfer edilmişti. Asıl pozisyonu stoper olan Marcos Rojo sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Arjantinli yıldız ülkesinin milli takımı adına bugüne kadar 61 maça çıktı ve 3 gol attı.