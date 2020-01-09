Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in İstanbul’daki adresi değişebilir. Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar temasa geçti
Galatasaray'da Christian Luyindama’nın sakatlığından dolayı sezonun ikinci yarısı öncesinde stoper arayışlarını sürdüren yönetim, Simon Kjaer için görüşmelere başladı. TRT Spor’un haberine göre; Galatasaraylı yöneticilerin Simon Kjaer’in menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin son derece olumlu geçtiği öne sürüldü. Sevilla’nın, İtalyan ekibi Atalanta’ya kiralık gönderdiği Kjaer, İtalya’da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı almıştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Daily Mail'in haberine göre Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a transfer olacağı öne sürüldü. Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek ve kadroda bu bölgede alternatif yaratmak için Cenk Tosun'u istediği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.
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