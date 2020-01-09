Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Daily Mail'in haberine göre Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a transfer olacağı öne sürüldü. Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek ve kadroda bu bölgede alternatif yaratmak için Cenk Tosun'u istediği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.