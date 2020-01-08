İran'da düşen Ukrayna uçağından son görüntüler dünyayı yasa boğdu!
İran’ın başkenti Tahran’da İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası etrafa saçılan eşyalar yürek burktu.
Arama kurtarma ekiplerince, kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri taşındı. Ukrayna, İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybeden yolcuların milliyetlerini açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.
Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı. Haberi alan yolcu yakınları gözyaşlarına boğuldu.