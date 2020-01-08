İran'da düşen Ukrayna uçağından son görüntüler dünyayı yasa boğdu!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.