Selahattin Baki: Falette risk barındırmayan bir stoper

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Simon Fallette'nin transfer edilmesini eleştirenlere yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Simon Fallette'nin transfer edilmesini eleştirenlere yanıt veren Selahattin Baki, şu ifadeleri kullandı;

''Bu konuşmayı daha önce 1 kişi için yapmıştım, o da Sadıktı. Onun için ne dediysem Simon için söylüyorum. Uzunca süredir oynamaması taraftarımızı aldatabilir. Ödevlerimizi yaptık. Oynamaya, başarıya, kupa kazanmaya hasret, potansiyeli belli bir arkadaşımız.

''Başarıya aç''

Falette, bizim için risk barındırmayan bir stoper. Uzun süredir solak stoper arıyoruz. Başarıya aç, bizimle birlikte deyim yerindeyse kavga edecek, şampiyonluk yolunda yüreğini ortaya koyacak bir oyuncu bulduğumuzdan emin olabilirsiniz.

''Oynamaya ve başarıya hasret''

Simon Falette'nin uzunca bir süredir oynamaması taraftarımızı aldatabilir. Ama bana inanın, başkanımız ve Avrupa'daki kontaktlarımızla ödevimizi yaptık. Oynamaya ve başarıya hasret."