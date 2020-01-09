Hikmet Çiftçi'nin yeni adresi Kaiserslautern

Almanya Bundesliga ekibi Köln'ün altyapısında yetişen ve sezon başında 2'nci Bundesliga takımı Erzgebirge Aue'de forma giyen Hikmet Çiftçi Kaiserslautern takımına transfer oldu.

Kaiserslautern futbol kulübü sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirilen ve sonrasında transferi açıklanan U21 Türk Milli Futbol Takımı oyuncusu Çiftçi'ye Alman spor basını geniş yer ayırdı.

2022 Haziran sonuna kadar sözleşme imzalayan Hikmet Çiftçi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şunları söyledi:

"Kaiserslautern takımında olmaktan çok mutluyum. Hocam Boris Schommers'i FC Köln Genç takımından tanıyorum. O da benim özellikle takıma alınmamda ısrarcı oldu. İki kulüp anlaşınca transfer gerçekleşti. 2022 Haziran sonuna kadar burada olacağım. Allah hem yeni takımımda hem de Milli takımımızda verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediceğim. Geçmişte olduğu gibi başta hocam sayın Schommers olmak üzere bana güvenenleri mahçup etmeyeceğim" dedi.