Ahmet Hakan İran yönetimini yerden yere vurdu hiç şansı yok çünkü...

Ahmet Hakan, İranlı general Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişinin ölmesiyle ilgili olarak kaleme aldığı bugünkü yazısında İran yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

Herkesi şoke eden olay Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. Defin işleminin ertelenmesine neden olan acı hadiseyi köşesinde değerlendiren yazar, İran'ın neden şansı olamayacağını tek tek şöyle sıraladı:

HİÇ şansı yok, çünkü...

Vatandaşlarının izdiham nedeniyle ezilerek ölmediği bir cenaze merasimi tertip etmekten bile aciz bir ülke İran.

Hiç şansı yok, çünkü...

ABD’ye yaşatacağını söylediği kâbusu, düzenlediği cenaze merasiminde kendi vatandaşlarına yaşatmış bir ülke İran.

Hiç şansı yok, çünkü...

Bir cenaze merasiminde 60’a yakın vatandaşının ezilerek ölmesini, zerre kadar sorun etmezken ha bire hamaset yapan bir ülke İran.

Hiç şansı yok, çünkü...

Düzenlediği cenaze merasiminde onlarca vatandaşının ezilerek ölmesi nedeniyle... Düşmanlarının küçümsemesine maruz kalan bir ülke İran.

Hiç şansı yok, çünkü...

Cenazede ezilerek ölmeyi takdiri ilahiye bağlayan, insan hayatına zerre kadar kıymet vermeyen bir ülke İran.