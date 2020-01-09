SON DAKİKA
2020 hac kura sonuçları Diyanet tarafından açıklanıyor! Bu sene 83 bin 430 kişi hacca gidecek! İşte isim isim liste Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

Ahmet Hakan İran yönetimini yerden yere vurdu hiç şansı yok çünkü...

Ahmet Hakan, İranlı general Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişinin ölmesiyle ilgili olarak kaleme aldığı bugünkü yazısında İran yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

Herkesi şoke eden olay Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. Defin işleminin ertelenmesine neden olan acı hadiseyi köşesinde değerlendiren yazar, İran'ın neden şansı olamayacağını tek tek şöyle sıraladı:

HİÇ şansı yok, çünkü...

Vatandaşlarının izdiham nedeniyle ezilerek ölmediği bir cenaze merasimi tertip etmekten bile aciz bir ülke İran.

Hiç şansı yok, çünkü...

ABD’ye yaşatacağını söylediği kâbusu, düzenlediği cenaze merasiminde kendi vatandaşlarına yaşatmış bir ülke İran.

Hiç şansı yok, çünkü...

Bir cenaze merasiminde 60’a yakın vatandaşının ezilerek ölmesini, zerre kadar sorun etmezken ha bire hamaset yapan bir ülke İran.

Hiç şansı yok, çünkü...

Düzenlediği cenaze merasiminde onlarca vatandaşının ezilerek ölmesi nedeniyle... Düşmanlarının küçümsemesine maruz kalan bir ülke İran.

Hiç şansı yok, çünkü...

Cenazede ezilerek ölmeyi takdiri ilahiye bağlayan, insan hayatına zerre kadar kıymet vermeyen bir ülke İran.

İlgili Haberler
Ali Hamaney Kasım Süleymani için 'şu anda cennette' dedi Kasım Süleymani'nin defin işlemi tamamlandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kasım Süleymani cenazesi Kirman'da izdihamdan toprağa verilemedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İran'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun cevabıyla dondu kaldı
İtalya Libya toplantısında tavrını koydu! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'
ABD Ortadoğu'da gerilimi azaltacak! İran ile ön koşulsuz görüşmek istiyor
Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan yanıt gecikmedi!
ABD Büyükelçiliği yakınına füze saldırısı
ÖNCEKİ HABERLER
Diyet bozmayan tatlı tarifi hurma kremalı cevizli tatlı
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Real Madrid
Fenerbahçe Marcos Rojo'nun peşinde
“İran Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar”
Hac kura çekimi saat kaçta Diyanet tam liste 21.00'de
2.dönem okullar ne zaman açılıyor 15 tatil ne zaman bitiyor?
Yorumlar 4 yorum