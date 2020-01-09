İran'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'dan uçak faciasının ardından yeni bir facia haberi daha geldi. Otobüs devrildi ilk belirlemelere göre kazada 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

ABD'nin Devrim Muhafızları komutanlarından Genral Kasım Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda meydana gelen ölümler ve Tahran'da yolcu uçağının düşmesi sonrası bugün de bir yolcu otobüsü kaza yaptı.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran-Kunbed seferindeki otobüs, Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

İran'da trafik kazalarının nedenleri

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.