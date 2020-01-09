İran otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'ın Mazenderan eyaletinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

ABD'nin Devrim Muhafızları komutanlarından Genral Kasım Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda meydana gelen ölümler ve Tahran'da yolcu uçağının düşmesi sonrası bugün de bir yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran-Kunbed seferindeki otobüs, Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.