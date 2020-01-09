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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 431,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 11,5 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 9,1 milyon varil (yüzde 3,8) artarak 251,6 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,2 milyon varil artmıştı.

- Petrol üretimi sabit kaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 379 bin varil artışla 6,73 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,4 milyon varil azalışla 3 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi değişmedi. Üretim 28 Aralık-3 Ocak haftasında 12,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil olması öngörülüyor.

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