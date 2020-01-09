Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun paylaşımı olay yarattı.

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı istediği katkıyı yapamayan Radamel Falcao bu kez kıyafetiyle gündem oldu.

Kolombiyalı golcü sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile olan fotoğrafını paylaştı. Falcao'nun eşiyle kombinlediği gömlek büyük ilgi çekti.





Çok sayıda yorum yapıldı

Radamel Falcao'nun fotoğrafına sarı kırmızılı taraftarlar çok sayıda yorum bıraktı. Falcao'nun kıyafetini beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.





