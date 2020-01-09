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Sinan Aygün'ün kardeşi de CHP'den istifa etti

CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün’ün CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün, CHP’den istifa etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile TOGO kuleleri nedeniyle karşı karşıya gelen CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün’ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün, CHP’den istifa etti.

Sibel Aygün istifa dilekçesini bugün Mansur Yavaş başkanlığında yapılan ABB Meclisi Ocak ayı toplantısında sundu.Sibel Aygün ayrıca sağlık sorunları nedeniyle 5 gün izinli sayılmasına ilişkin de Meclis’e dilekçe gönderdi.

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