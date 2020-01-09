ABD-İran gerilimi doları fırlatmıştı! 9 Ocak Perşembe dolar ne kadar?

ABD-İran gerilimi nedeniyle 5.97'nin üzerinde seyreden dolar, Ortadoğu'da büyük bir savaş ihtimalinin azalmasıyla düşüşe geçti. Dolar 9 Ocak Perşembe gününe 5.9185 liradan başladı.

İRAN 'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından gözler Beyaz Saray'dan gelecek açıklamaya çevrilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, beklenenden daha sakin bir açıklama yaparak İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak konuşmaya açık olduklarını belirtti.

Dolarda son durum

Trump'ın gerilimi azaltan açıklamasıyla büyük savaş çıkacağı korkusu azaldı. Dün güne 5.97'nin üzerinde başlayan dolar/TL gece saatlerinde 5.91'in altına geriledi.

Gözler yine de ABD-İran ilişkilerinde

Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Ancak gözler, bir rahatlama yaşansa da, ABD ve İran'dan gelebilecek karşılıklı açıklamalarda olacak.

Altında son durum