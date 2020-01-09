İran'ın füzelerle vurduğu ABD üsleri ilk kez görüntülendi! Yerle bir edilmiş
İran'ın, Kasım Süleymani suikastinin intikamını almak için gerçekleştirdiği füzeli saldırlardan ilk görüntüler yayınlandı. Uydu fotoğrafları ile görüntülenen ABD üssünde büyük hasar oluştuğu görülüyor.
İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse 16 füzeyle saldırı gerçekleştirdi. İran'ın saldırısının uydu görüntüleri yayınlandı. Saldırının uydu fotoğraflarında, ABD üslerinde büyük hasarın meydana geldiği görülüyor.
111
Reuters'in haberine, İran'ın ateşlediği füzelerden 15'i Irak'ın batısındaki Ayn el-Essad üssüne, beşi Erbil'deki koalisyon güçleri karargahına, ikisi ise Ayn el-Essad üssü yakınındaki Hit kasabasının batısına düştü.
211
Yedi bina büyük hasar aldı
Reuters, uydu fotoğraflarının Planet Labs Inc. tarafından sağlandığını belirtti.
311
Ayn el-Essad üssündeki en az yedi binanın büyük hasar aldığını, bunlardan üçünün de hangar olduğu belirtiliyor.
411