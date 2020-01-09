SON DAKİKA
2020 hac kura sonuçları Diyanet tarafından açıklanıyor! Bu sene 83 bin 430 kişi hacca gidecek! İşte isim isim liste Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

Darbeci Sisi'nin Mısır'ı yanına aldığı ülkelerle Türkiye'ye karşı çıktı

TÜRKİYE 'nin Libya hamleleri Fransa, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini kızdırdı. Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'ın Dışişleri Bakanı İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla Türkiye karşıtı açıklama yaptı.

Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladığı mutabakata göre Libya'ya asker göndermeye başladı. Türk askeri, Libya'da darbeci Hafter'in işgaline karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim ve koordinasyon konusunda destek verecek.

5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti

Türkiye'nin bu hamlesi oldukça ses getirdi. Dün Mısır Dışişleri Bakanı; İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi. Toplantı sonrası İtalya hariç 4 bakan kamera karşısına geçti. Bakanlar, Türkiye'nin Libya hamlesine karşı çıktıklarını ifade etti.

İtalyan bakan sonuç bildirgesine imza atmadı

Kahire'de Libya gündemiyle toplanan Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları toplantısına ilişkin İtalyan basınında çıkan haberlerde, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun "çok dengesiz" olarak değerlendirdiği sonuç bildirisine imza atmadığı ifade edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2020 Hac kura sonuçları Diyanet e devlet hac sorgulama ekranı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ertuğrul Özkök'ün ilginç hayali: Türkiye’yi 600 kilometre batıya taşısak...
ABD-İran gerilimi doları fırlatmıştı! 9 Ocak Pazartesi dolar ne kadar?
Ahmet Hakan İran yönetimini yerden yere vurdu hiç şansı yok çünkü...
İran'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun cevabıyla dondu kaldı
İtalya Libya toplantısında tavrını koydu! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'
ÖNCEKİ HABERLER
Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu
Sinan Aygün'ün kardeşi de CHP'den istifa etti
Bursa'da eş zamanlı 'gaybubet evi' baskını: Çok sayıda gözaltı
2020 hac fiyatları Diyanet kişi başı kaç para oldu?
ABD'nin ham petrol stokları arttı
Hac kura çekimi saat kaçta Diyanet tam liste 21.00'de
Yorumlar 3 yorum