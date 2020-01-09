Darbeci Sisi'nin Mısır'ı yanına aldığı ülkelerle Türkiye'ye karşı çıktı

TÜRKİYE 'nin Libya hamleleri Fransa, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini kızdırdı. Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'ın Dışişleri Bakanı İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla Türkiye karşıtı açıklama yaptı.

Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladığı mutabakata göre Libya'ya asker göndermeye başladı. Türk askeri, Libya'da darbeci Hafter'in işgaline karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim ve koordinasyon konusunda destek verecek.

5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti

Türkiye'nin bu hamlesi oldukça ses getirdi. Dün Mısır Dışişleri Bakanı; İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi. Toplantı sonrası İtalya hariç 4 bakan kamera karşısına geçti. Bakanlar, Türkiye'nin Libya hamlesine karşı çıktıklarını ifade etti.

İtalyan bakan sonuç bildirgesine imza atmadı

Kahire'de Libya gündemiyle toplanan Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları toplantısına ilişkin İtalyan basınında çıkan haberlerde, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun "çok dengesiz" olarak değerlendirdiği sonuç bildirisine imza atmadığı ifade edildi.