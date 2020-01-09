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Ertuğrul Özkök'ün ilginç hayali: Türkiye’yi 600 kilometre batıya taşısak...

Hürriyet'in eski yazarlarından Ertuğrul Özkök, ABD ve İran arasındaki gerilimin yükseldiğini, Orta Doğu’da yine füzelerin atılıp insanlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, Türkiye’yi 600 kilometre batıya taşıma hayalinin olduğunu yazdı.

Özkök, “Türkiye dediğimiz, Anadolumuz dediğimiz şu toprakları Karadeniz’iyle, Ege’siyle, Marmara’sıyla, Akdeniz’iyle alıp 600 kilometre batıya taşısak… Orta Doğu denilen şu uğursuz coğrafya ile aramıza Balkan ülkelerinden bir tampon koyabilsek, Avrupa’nın ortasında bir anayurdumuz olsa, sabahları kalktığımızda böyle bir coğrafyaya uyansak” temennissinde bulundu.

'Ölünceye kadar hep bunu sayıklayacağım'

Özkök, “Yok, olmaz tabii, vatanımız burası...Bu coğrafyayım bu... Yine de diyorum ki, bu coğrafya kaderimiz olmasın. Madem biz Avrupa’ya gidemiyoruz, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden kuvvetlendirip hiç olmazsa Avrupa’yı buraya getirsek, ölünceye kadar hep bunu sayıklayacağım” ifadesini kullandı.

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