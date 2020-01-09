2020 Hac kura sonuçları Diyanet e devlet hac sorgulama ekranı

Peki bu kontenjan neye göre belirleniyor: İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı karar ile her ülkeye nüfusunun 1/100’i oranında kontenjan veriliyor. Bu sene Türkiye nüfusunun 83 milyon 430 bin olduğunu için hac kontenjanı 83 bin 430 kişi olacak.