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Simon Kjaer'e İtalya'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin Danimarkalı eski stoperi Simon Kjaer'i Serie A'dan bir takım kadrosuna katmak istiyor.

Serie A'da bir türlü istediği başarıya ulaşamayan Milan, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve zaman zaman da adı Galatasaray kulübüyle anılan Simon Kjaer'i radarına aldı.

Sky Sports'un haberine göre Milan Sportif Direktörü Frederic Massara'nın Roma'da Simon Kjaer ile birlikte çalışması transferin önünü açıyor. Danimarkalı futbolcu 2011-12 sezonunda kiralık olarak Roma forması giymişti.

Bonservis Sevilla'da
2015-17 yılları arasında iki sezon Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Kjaer'in bonservisi Sevilla'da bulunuyor. Atalanta'da kiralık olarak görev yapan Kjaer bu sezon İtalyan takımında 6 resmi maçta süre alabildi. Atalanta ile bağlarını koparmaya hazırlanan futbolcu için Avrupa'dan birçok talibin olduğu konuşuluyor.

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