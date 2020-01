Mustafa Denizli'den çok konuşulacak Arda Turan açıklaması!

Son olarak Azerbaycan'ın futbol kulüplerinden Traktor Sazi'yi çalıştıran Mustafa Denizli Arda Turan'ı yeniden Galatasaray formasıyla görmek istediğini söyledi.

En son Azerbaycan takımlarından Traktor Sazi'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli, Arda Turan'ı yeniden Galatasaray formasıyla görmek istediğini söyledi.

İşte Denizli'nin diğer açıklamalarından satır başları:

''Futbolun içinde her kulübün her futbolcunun yaşayabileceği şeyler. Sakatlık olabilir mi olur. Çokça sakatlıkta olur. Her şeye baktığın zaman Galatasaray'ın aldığı puan ne hocayı ne camiayı tatmin eder ama neticede ligin başında bulunan takımla aranda 10 puan fark var. Yani 3.5 maç Galatasaray, bu puanla 2. olsa çok farklı konuşuruz ama arada çok takım var ben Galatasaray'la yaşadığım son 2 şampiyonlukta da devreyi 6. bitirdim. Bunlar çok önemli değil.''

''Beşiktaş'la şampiyonluk yaşadığımda da rakip Sivas'tı''

''Muhtemelen aradan geçecek 11-12 hafta sonunda maksimum 3 takım yarışır. Bu yarışı değiştirecek, renklendirecek maç Beşiktaş-Sivas maçı olacak. Tek maç olmasına rağmen 7. veya 8. sıraya kadar müthiş etkileyecek bir maç. Beşiktaş ve Sivas dışında ilk 7'de yer alan takımların ben 3 puanla başlayacağını düşünüyorum. Ne tesadüf ki Beşiktaş'la şampiyonluk yaşadığımda da rakip Sivas'tı ama bu böyle sürmez 3 takım kalır. Bazı şeyleri söylüyorum çünkü bunlar yaşanmışlık. Paranla bir çok şey yapabilirsin, şirketler kurarsın, yatırımlar yaparsın ama satın alamayacağın tek şey tecrübedir. Ben şöyle ligin röntgenini çektiğimde bazı şeyleri görebiliyorum.''

''Hakemlerin psikolojisini bozuyoruz''

''Çok eleştirmiyoruz hakemleri. Olağanüstü çok eleştiriyoruz. Hata yapılabilir bu VAR sıfır hatalı bir sistem değil. Biz çok fazla konuşulacak şey arıyoruz. Türkiye'de çok değerli hakemler var ama biz bu hakemlerin psikolojisini bozuyoruz. Bakın sistem güvensizlik üzerine kurulursa olmaz. Yolun sonunu bulma şansımız yok. Bende görüyorum hata yapıyor ne olacak. Hataları topladığınızda fazla bir şey çıkmaz. Futbolu konuşun, Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da ne hatalar yapılıyor. Burada futbolculara da çok şey düşüyor. Hakemlerimiz başkalarının yaptığı hareketler yüzünden çok zor durumlarda kalıyorlar.''