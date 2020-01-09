Beyoğlu Asmalımescit'te bina çöktü! Sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi

BEYOĞLU Asmalımescit'te tadilattaki binada çökme meydana geldi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.
Beyoğlu Asmalımescid'te tadilattaki binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İçeride kimse yok
Yapılan ilk incelemede, içeride kimsenin kalmadığı tespit edildi. Belediye ekipleri çökme nedeniyle yandaki binayı da hasar görmesi nedeniyle boşalttı. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri de gönderildi.
Sokak trafiğe kapatıldı
Çevredeki güvenlik kameralarını inceyeleyen ekipler, göçük altında kimsenin kalmadığını tespit etti. Sokak trafiğe kapatıldı.
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