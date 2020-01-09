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Antalya'da erkek arkadaşına bıraktığı bebeği ölü bulundu! Derdi size düşmesin dedi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, annesi Buse A.'nın (25), erkek arkadaşına bırakıp ortadan kaybolduğu, henüz kimliği çıkarılmayan 7 aylık Bulut bebek yaşamını yitirdi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili jandarma, inceleme başlattı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk annesi Buse A., 4 gün önce, henüz nüfus kaydı yapılmayan Bulut bebeği, iddiaya göre, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y.'ye bırakarak, ortadan kayboldu. Çarşamba saat 02.00 sıralarında minik bebeği kontrol eden B.Y., ağzından köpük geldiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Bulut bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürülen Bulut bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Çocuğu emanet edip evden ayrıldı

B.Y., ilk ifadesinde, Buse A.'nin, Bulut bebeği kendisine emanet ederek, evden ayrıldığını ve nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Buse A.'nın, 3 yaşındaki diğer oğluna ise komşularının baktığı, minik Bulut'un öldüğünün sosyal medyada paylaşılması üzerine cezaevinde bulunan Buse A.'nın eski eşi S.G.'nin babası ve arkadaşlarının gelerek, çocuğu aldığı belirtildi. 

Öte yandan Buse A.'nın, savcılıkta 'uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak' suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

'Vebali bana düştü, derdi size düşmesin' paylaşımı

Bulut bebeği bırakarak, ortadan kaybolan Buse A.'nın, 30 Aralık'ta sosyal paylaşım sitesinde, otomobilin yanında elinde tabancalı fotoğrafını, 'Bedeli ödenmiş bir hayatım var benim. Vebali bana düştü, derdi size düşmesin' notuyla paylaştığı görüldü.

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