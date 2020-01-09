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Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandı

Crystal Palace, Cenk Tosun'u 6 aylığına kadrosuna katmak için Everton ile anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig'de Everton'da yedek kulübesine mahkum olan ve sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu.

Crystal Palace'a transfer olacak
Daily Mail'in haberine göre Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a transfer olacağı öne sürüldü. Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek ve kadroda bu bölgede alternatif yaratmak için Cenk Tosun'u istediği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

6 aylık kiralanacak
Transferin ise taraflar arasında 6 aylık kiralama şeklinde görüşüldüğü söyleniyor. Bunun sebebi ise Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan kazancı.

Eşi ve babası Türkiye'ye sıcak bakmıyordu
Cenk Tosun için Beşiktaş da devredeydi ancak milli golcünün eşi ve babası, Türkiye'ye sıcak bakmıyordu.

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