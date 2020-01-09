Doğu Perinçek Çin gazetesine manşet oldu

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne karşı uyguladığı baskı ve zulüm politikası dünyada tepki çekerken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Çin'i savunan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Perinçek'in açılamaları Çin gazetesine manşet oldu.

Doğu Perinçek bir Çin gazetesine verdiği röportajda, Uygurlar ve Çinlilerin kardeş gibi yaşadıklarını söyledi. Doğu Perinçek, son olarak Çin menşeili bir yayın kuruluşuna açıklamalarda bulundu. .

Kardeşçe yaşıyorlar

Son zamanlarda gündemde sıkça yer bulan Uygur Türklerinin sorunlarını görmezden gelen Perinçek, Sincan-Uygur bölgesine 5 kez gittiğini, Uygur, Kazak, Tatarlar ve Çinlilerin kardeşçe yaşadıklarını gördüğünü söyledi

Kamp değil eğitim kurumu

Kendi dillerini serbestçe konuştuklarını söyleyen Perinçek ''Bizim arkadaşlarımız kamp denen eğitim kurumlarını ziyaret ettiler. İnsanlar orada mesler öğreniyor, İş öğreniyor aynı zamanda Çince öğreniyor.''