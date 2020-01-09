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Avustralya resmen kül oldu uydu görüntüleri felaketi böyle yansıttı

Avustralya’da eylül ayından bu yana devam eden orman yangınlarında bilanço, her geçen gün yükseliyor. Dinmeyen yangınlarda yanıp kül olan alanlara ait uydu görüntüleri, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Orman ve çayırlık alanlarda etkili olan, yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlarda 20 milyon hektara yakın alan kül oldu.Yangınlarda 25 kişiyi aşkın kişi hayatını kaybederken, 1 milyardan fazla hayvan da feci şekilde can verdi.

Uydu kameraları duman katmanını aşamıyor

NASA tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, yaşanan vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. NASA tarafından yayınlanan, Landsat 8 uydusuna ait görüntülerde, yangınlar başlamadan önceki temmuz ayında çekilen görüntülerde ormanlık, yemyeşil alanların kıtayı kapladığı görülüyor. 1 Ocak 2020 tarihine ait fotoğraflarda, aynı bölgenin geldi hal ise oldukça içler acısı.

Yangının büyüklüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu

Avustralya'nın güneydoğusuna ait görüntülerde bölgeyi kaplayan kalın duman katmanının yoğunluğu, yangının büyüklüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

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