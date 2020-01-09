TikTok'ta güvenlik açığı hackerlarin hedefinde oldu

Kullanıcıların önemli anlarını kısa video olarak paylaştığı platform TikTok'ta birden fazla güvenlik açığı tespit edildi.

Dailymail’de yer alan habere göre; Dünya’da 1 milyarın üstünde kullanıcısı olan TikTok hackerların kullanıcı hesaplarına erişmesine izin verebilecek güvenlik kusurlarını düzeltmek zorunda kaldı.

CheckPoint Research’ün güvenlik uzmanları iki önemli açık keşfetti. Bu açıklar hackerların özel adreslere, e-postalara ve doğum tarihlerine erişmelerine izin veriyor. Ayrıca bu güvenlik açıkları hackerların yetkisiz videolar yükleyebilmesine, kullanıcıların videolarını silebilmesine ve videoları ‘özel’den’ herkese açık ‘olarak değiştirmesine izin veriyordu.

CheckPoin Research, TikTok’a bu güvenlik açıklarını bildirdi ve şirket son güncelleme ile bu açıkları kapattı.