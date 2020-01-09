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Cumhuriyet'ten derse namaz arası manşeti! O zihniyet yeniden hortladı

ÇEKMEKÖY İlçe Müftülüğü’nce düzenlenen, “Yedi Yaşındayım, Namaza Başlıyorum” programı kapsamında 300 ilkokul öğrencisi, velileri ile öğle namazı için camiye götürülünce Cumhuriyet dayanamadı yine o manşeti attı.

Çekmeköy İlçe Müftülüğü, "Yedi yaşındayım namaza başlıyorum" adıyla düzenlenen programda 300 ilkokul öğrencisi velileriyle birlikte öğlen namazına camiye götürdü. 500 veli de çocuklara eşlik etti. Programın amacı çocukları sadece namaza teşvik etmekti.

Bir dönem yapılan 'irtica hortluyor' haberlerinin bir benzeri

Cumhuriyet'te haberi imalı bir şekilde temsil ettiği zihniyetin bir gereği olarak; "Derse namaz arası! 300 ilkokul öğrencisi camiye götürüldü" diye verdi. Bir zamanlar 'irtica hortluyor' kılıfıyla bu tür haberleri görmek kaçınılmazdı. Hatta bir dönem okullarda mescit bile bulundurulması yasaktı. 

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