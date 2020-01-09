HABER /  DÜNYA

İngiltere'den İran'a nükleer çağrısı! Anlaşmaya geri dönün

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesini istiyoruz" dedi.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine saldırısı sonrasında dünyadan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran'ın nükleer anlaşmayı reddetmesinin ardından uranyum seviyesindeki artışlar ise dünya devletlerini tedirgin eden faktörlerden biri.

Reuters'ın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İran'ın nükleer anlaşmadan uzaklaşması hakkındaki sorular sonrasında yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer anlaşmaya tam uyumuna geri dönmesini istiyoruz" dedi.

Raab son gelişmeler ile ilgili ise, "İran tarafından atılan son adımlar uyumsuzluğu öyle bir noktaya getirdi ki açıkçası bir sonraki adımda neler olacağını dikkatli bir şekilde izlemekteyiz" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İran'dan ABD Başkanı Trump'ın teklifine ilk yanıt
Muhsin Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çelişkisi! Önce depremi tetikler dedi sonra...
Cumhuriyet'ten derse namaz arası manşeti! O zihniyet yeniden hortladı
İran ile ABD'yi savaşın eşiğine getiren krizin arkasındaki genç kim?
Yargıtay'dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar! Fazla mesaiye dikkat
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi
Zehra Zümrüt Selçuk'tan Berfin Özek davasında verilen karara tepki
Af haberleri son durum 9 Ocak af çıkacak mı?
Robert Prosinecki: Başkan Berna Gözbaşı ile beraber büyük işler başaracağız
Doğu Perinçek Çin gazetesine manşet oldu
2020 yaz tatili ne zaman başlıyor MEB okul tatilleri takvimi
Yorumlar