İngiltere'den İran'a nükleer çağrısı! Anlaşmaya geri dönün

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesini istiyoruz" dedi.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine saldırısı sonrasında dünyadan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran'ın nükleer anlaşmayı reddetmesinin ardından uranyum seviyesindeki artışlar ise dünya devletlerini tedirgin eden faktörlerden biri.

Reuters'ın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İran'ın nükleer anlaşmadan uzaklaşması hakkındaki sorular sonrasında yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer anlaşmaya tam uyumuna geri dönmesini istiyoruz" dedi.

Raab son gelişmeler ile ilgili ise, "İran tarafından atılan son adımlar uyumsuzluğu öyle bir noktaya getirdi ki açıkçası bir sonraki adımda neler olacağını dikkatli bir şekilde izlemekteyiz" dedi.