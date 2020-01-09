Fatih Altaylı'nın polis serzenişi! Yalvarıyorum ne olur diyerek çağrı yaptı

HaberTürk yazarı Altaylı, bugünkü köşe yazısında, 7 Ocak'ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, 17 yaşındaki bir çocuğun bıçaklama olayı üzerinden sitem dolu bir yazı kaleme aldı.

Polisin ihmali olduğu iddia edilen olayla ilgili olarak Altaylı, “Yalvarıyorum, ne olur şu polislerimizi düzgün bir eğitimden geçirin” dedi.

Türkiye’ye komşu ülkelerde yaşanan gerilimleri hatırlatan Altaylı, “Bizim için asıl tehlike kapımızın önünde ve onunla ilgili bir şeyler yapmak mümkün” ifadesini kullanarak, “Okumuşsunuzdur dün.17 yaşında bir delikanlı. Evde abisi ile kavga ediyor. Tartışma sırasında düşüp burnunu kırıyor. Ailesi de delikanlıyı ambulansa koyup apar topar hastaneye getiriyor. Hastanede ambulansın kapısı açılıp, çocuk dışarı çıkarıldığı anda bir ‘it’ elinde bıçakla çocuğa saldırıyor ve 6 yerinden bıçaklayıp öldürüyor. Çünkü ambulanstan çıkarılan çocuğu başkası zannetmiş. Kardeş kavgası, hastane önünde bir serserinin bıçak darbeleri ile ölümle sonuçlanıyor” detayını paylaştı.



“Buraya kadarı zaten bir facia. Ama sonrası da var” diyen Altaylı, Habertürk’teki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ölen delikanlının annesi hastanenin acil girişinde görevli olan polisleri suçluyor. Diyor ki, “Müdahale etmediler. Olay yerinden kaçtılar.” Acılı anne elbette biraz abartılı suçlamalarda bulunabilir ama bana sorarsanız büyük oranda da haklıdır. Haklıdır, çünkü burada daha önce de yazdım, polisimiz ne yazık ki, bu gibi durumlarda nasıl müdahale edeceğini bilmiyor.Silahını çekip adamı vursa yasa karşısında suçlu mu olacak, suçsuz mu olacak bilmiyor, yasaya güvenmiyor. Silahsız müdahale etse eli bıçaklı adama nasıl müdahale edeceği konusunda doğru düzgün bir eğitimi yok, muhtemelen kendisi bıçaklanacak. Bilmiyor ne yapacağını. Çünkü öğretilmemiş.

"Yalvarıyorum ne olur düzgün eğitimden geçirin''

Tecrübeli polislerin de genellikle yetersiz kaldığını savunan Altaylı, "Yalvarıyorum, ne olur şu polislerimizi düzgün bir eğitimden geçirin. Nasıl müdahale edilir öğretin. Yakın dövüş tekniklerini öğretin" dedi.

Polislerin düzenli olarak spor yapmalarını mecburi hale getirilmesini isteyen Altaylı, "Sağlam olsunlar, taş gibi olsunlar. Bu haliyle onlara da yazık, onlara güvenen vatandaşa da" ifadesini kullandı.

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