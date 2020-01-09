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Ashley Young Inter'in radarında!

34 yaşındaki İngiliz oyuncu Ashley Young'ın 9 yıllık Manchester United kariyeri bu yaz son bulurken, Serie A ekiplerinden Inter'in Young ile ilgilendiği iddia edildi.

Bu sezonun sonunda Manchester United'la sözleşmesi sona erecek İngiliz oyuncu Ashley Young, kariyerini Serie A'ya taşıyabilir. 34 yaşındaki futbolcu, Inter'in ilgisine olumlu bakıyor.

BBC'nin iddiasına göre Manchester United'tan yeni bir teklif alamayan Young, yaz transfer sezonunda İtalya'nın yolunu tutarak Milano ekibinin formasını giyecek.

556 maçta 77 gol, 112 asist
Ashley Young, Manchester United kariyerinde 556 maça çıktı, 77 gol attı ve 112 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'da 1'i Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 8 kupa kazandı.

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