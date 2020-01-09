İran'da skandal görüntü! Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

İRAN 'dan öldürülen Kasım Süleymani'yle ilgili skandal görüntüler geldi. Dün Hamaney Süleymani için 'şuan cennette' ifadesini kullanmıştı bugünse Süleymani'nin fotoğrafının önünde secde eden çocukların görüntüsü büyük bir tepkiye yol açtı.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin saldırısı sonucu ölen Kasım Süleymani'nin fotoğrafının önünde İranlı çocuklar secde ettiriliyor. Geçtiğimiz hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD'nin füzeli saldırısı sonucunda Bağdat'ta öldü. Süleymani, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından önceki gün akşam saatlerinde toprağa verildi.

Cenazede kefen izdihamı

İranlı komutanın cenazesi memleketi Kirman'da toprağa verilmek için götürülürken kefeninden parça koparmak isteyenler izdihama yol açtı. 50'den fazla kişi ezilerek öldü.

Fotoğrafına secde

Süleymani'nin ölümünün ardından çekilen bir fotoğraf da çok tartışılacak cinsten. Kasım Süleymani ve Humeyni'nin fotoğrafının olduğu masanın önündeki çocuklar fotoğraflara doğru secde ediyorlar.