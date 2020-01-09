Fenerbahçe’de maddi kriz: Lütfen 500 TL destek verin

Fenerbahçe harcama limitleri konusunda TFF’nin dışarıya bilgi sızdırdığını açıkladı. Yönetim, yaklaşık 100 milyon TL açık için kongre üyelerine çağrı yaptı.

Fenerbahçe yönetimi dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile federasyonun bazı unsurlarının harcama limitleri konusunda dışarıya bilgi aktarımı yaptığını ve bu yolla bir kamuoyu oluşturularak Fenerbahçe'nin zor durumda bırakıldığını belirtti.

100 milyon TL'lik açık

Bu açıklamanın ardından gözler harcama limitleri ile ilgili yaptırımlara çevrildi. İddialara göre; Kanarya'nın yüzde 30 aşım hakkına rağmen 100 milyon TL'lik bir açığı bulunuyor. Yani sarı-lacivertliler, bir cezai yaptırım ile karşı karşıya. Ancak Fenerbahçe'nin mevcut Bankalar Birliği dışında bir konsorsiyumla borçlarını yapılandırma için masada olduğu öğrenildi. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde duyurulacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'yi de disiplin altına alacak

Fenerbahçe diğer kulüpler gibi bu yapılandırmayı yapsa dahi belli bir gözetimle transfer yapabilecek. Örneğin; sattığı oyuncudan elde ettiği bonservis gelirinin 3/1'ini kullanabilecek. Bu gibi birçok detay diğer kulüpler gibi Fenerbahçe'yi de disiplin altına almış olacak.

500 TL yatırır mısınız?

Fenerbahçe Kulübü, dün kongre üyelerine SMS göndererek bağış istedi. Mesajda, “Siz değerli Fenerbahçeliler’den beklentimiz, mevcut aidat tutarı 50 TL’ye ilave olarak 500 TL ve üzeri bir tutarda kulübümüze katkı payı olarak destek olmanızdır” yazıyordu. Ancak mesajın devamındaki ifadeler adeta bazı şeylerin itirafı niteliğindeydi.

''Destek olmanızı bekliyoruz''

Fenerbahçe’nin resmi SMS’inde, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor. Yeni yılda siz değerli üyelerimizin bu çabamıza kendi imkanlarımız ölçüsünde destek olmanızı bekliyoruz” denildi.