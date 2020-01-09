Samsung parmak okuyuculu yeni bilgisayarını tanıttı

Yüksek yazma-okuma değerleriyle SSD disklerde liderliği elinde bulunduran Samsung, parmak izi okuyuculu Samsung T7 Touch SSD modelini tanıttı.

Yüksek yazma-okuma değerleriyle SSD disklerde liderliği elinde bulunduran Samsung, parmak izi okuyuculu Samsung T7 Touch SSD modelini tanıttı.

Diğer SSD üreticilerine göre göndermede bulunan Güney Kore devi. önümüzdeki süreçte disk sektöründe hangi gelişmeleri göreceğimiz konusunda da ipuçlarını paylaşmış oldu.

Biyometrik güvenlik sistemi imkanı sunuyor

Samsung, CES 2020‘de yeni parmak izi okuyuculu taşınabilir SSD modeli ile karşımıza çıktı. T7 Touch adı verilen disk, dosyalarınızı biyometrik güvenlik sistemiyle koruma seçeneği sunuyor. Samsung T7 Touch ile en fazla 4 farklı parmak izi kaydedilebiliyor. Yine aynı biyometrik parmak iziyle sürücünüzü isterseniz çalışma arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkan sağlanıyor.

Sürücünün üzerinde yer alan kare şeklindeki ışık ile aktif olarak kullanıldığını ve veri aktarıldığını gösteren bir LED gösterge bulunuyor. Alüminyum gövdeye sahip olan T7 Touch, düşmelere karşı 2 metreye kadar dayanıklı olarak üretilmiş. Bağlantı noktası olarak USB-C’den USB-C’ye veya USB-C’den USB-A’ya bağlanabilen tek bir USB-C çıkışına sahip.

Önceki modelden 2 kat daha hızlı okuma hızı imkanı veriyor

Samsung T7 Touch, 1000 MB/s yazma ve 1050 MB/s okuma hızı sunarak, bir önceki T5 modelinden yaklaşık 2 kat daha hızlı yazma-okuma değerleriyle beraber geliyor.

Parmak izi okuyuculu Samsung T7 Touch SSD, Ocak ayının sonlarına doğru satışa çıkacak. 500 GB depolamaya sahip model 129,99 dolar, 1 TB depolamaya sahip model 229,99 dolar ve 2 TB depolamaya sahip model ise 399,99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. T7 modelinin parmak izi olmayan modeli ise 2020’nin ikinci çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.