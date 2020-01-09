Koza İpek davasında karar açıklandı! Akın İpek'in annesine hapis cezası

Koza İpek Holding davasında karar açıklandı. FETÖ firarisi Akın İpek'in annesi Melek İpek, ''terör örgütüne üyelik'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına Cafer Tekin İpek ise 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına mahkum oldu. Akın İpek'in dosyası ise ayrıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

İpek'lere hapis ve para cezası

Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, ''terör örgütüne üyelik'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına mahkum oldu. Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.

Akın İpek’in dosyası ayrıldı

Diğer sanıklara 2 yıl 1 aydan 6 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca aralarında Akın İpek’in de olduğu firari sanıkların dosyalarının ayrılması ve şirketlerde bulunan hisselerindeki kayyum kararının devamını kararlaştırdı.