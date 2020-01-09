HABER /  GÜNCEL

Koza İpek davasında karar açıklandı! Akın İpek'in annesine hapis cezası

Koza İpek Holding davasında karar açıklandı. FETÖ firarisi Akın İpek'in annesi Melek İpek, ''terör örgütüne üyelik'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına Cafer Tekin İpek ise 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına mahkum oldu. Akın İpek'in dosyası ise ayrıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

İpek'lere hapis ve para cezası

Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, ''terör örgütüne üyelik'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına mahkum oldu. Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.

Akın İpek’in dosyası  ayrıldı

Diğer sanıklara 2 yıl 1 aydan 6 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca aralarında Akın İpek’in de olduğu firari sanıkların dosyalarının ayrılması ve şirketlerde bulunan hisselerindeki kayyum kararının devamını kararlaştırdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hac kuraları 2020 sonuç sorgulama Diyanet açıklıyor tam liste Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe’de maddi kriz: Lütfen 500 TL destek verin
Siyasilerin yan yana çekilmiş fotoğrafını paylaşan Ahmet Hakan'dan bomba yorum
İran'da skandal görüntü! Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar
Fatih Altaylı'nın polis serzenişi! Yalvarıyorum ne olur diyerek çağrı yaptı
İran'dan ABD Başkanı Trump'ın teklifine ilk yanıt
Muhsin Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Gürcistan Başbakanı Gaharia: Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz
Duştan önce saçlarınızı mutlaka tarayın işte nedeni!
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor 2020 sayaç MEB okul tatilleri
Kapsül robotlar biyopsi yapacak
Samsung parmak okuyuculu yeni bilgisayarını tanıttı
e devlet şifresi alma nasıl olur nereden e devlet şifresi alınır?
Yorumlar 2 yorum