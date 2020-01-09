İngilizlerden Arda Turan için olay manşet

İngiliz medyası, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran ve Barcelona'nın da 'kendine kulüp bul' dediği Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize neden olan Arda Turan, dün Medipol Başakşehir ile olan kiralık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kahramanlıktan sıfıra

İngiltere'nin ünlü gazetesi Daily Mail, Arda Turan'ın kariyerinde yaşadığı düşüşü manşetine taşıdı. Barcelona'dayken zirveyi gören Messi ile takım arkadaşlığı yapan ve tüm dünyanın tanıdığı bir futbolcuyken az sayıda taraftarın önünde top oynayan Arda için "Kahramanlıktan sıfıra" yorumunu yaptı.



''Kariyeri paramparça olmuş durumda''

Haberde “Arda Turan bir zamanlar Türkiye’nin en heyecan verici yeteneğiydi. Barcelona’ya imza attığında 30 milyon sterlinlik bir oyuncuydu. Şimdiyse kariyeri paramparça olmuş durumda. Barcelona’ya giderek kariyeri zirve yapsa da sonrasında burada tutunamadı, kimileri kendisini gelmiş geçmiş en kötü transfer olarak nitelendirdi. Sonrasında 2.5 yıllık kiralık olarak Başakşehir’e gitti. ifadeleri kullanıldı.

''Hapse girmekten kılpayı kurtuldu”

Arda Turan’ın Berkay Şahin ile yaptığı kavgadan da bahsedilen haberde, bu kavganın detaylarına da yer verildi “Arda silahına davrandı, bu yüzden hapse girmekten kılpayı kurtuldu” denildi.

ABD ve Katar'dan da teklif var

Barcelona'ya dönme ihtimali olmayan tecrübeli futbolcu, önceliği Galatasaray'a verdi. Sarı-kırmızılı kulübün hakkında vereceği kararı bekleyen yıldız oyucuya, ABD ve Katar'dan da teklif var.





Tercihi ABD olabilir

MLS'te David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin istediği 32 yaşındaki futbolcuya, Katar ekiplerinden de taliplerin olduğu öğrenildi. Şayet Arda Galatasaray'a gidemezse tercihinin ABD'den yana olacağı gelen haberler arasında.





Barcelona kapısı kapalı

İspanyol Marca Gazetesi özel haberinde, Arda'nın Barcelona ile sözleşmesinin devam ettiğini ancak geri dönmeyeceğini yazdı. Barça tarafından kadroda düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun da gitmek istemediği kaydedildi. Karşılıklı olarak görüşülüp sözleşmenin feshedilmesinin yakın olduğu bildirildi.