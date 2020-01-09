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Fenerbahçe'de Comolli'nin transferleri ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin transferleri Rogon Menajerlik Şirketi'nden gerçekleştirmesi kafaları karıştırdı.

Ara transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli ekip, sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği oyuncular üzerinden temaslarını sürdürürken, takımda ilk imza da geldi.

Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği stoper Simon Falette'e imayı attırdı ancak bu transfer hem taraftarlar nezdinde hem de başka bir açıdan tartışmalara sebep oldu. İşte nedeni...

''100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ediyoruz"
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla taraftarı umutlandırmıştı. Fransız futbol adamı, 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncuyu takip ettik. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Falette de Rogon Menajerlik Şirketi'nden
Takvim'in haberine göre Damien Comolli'nin, bugüne kadar yaptığı bütün transferlerin Rogon Menajerlik Şirketi'nden gerçekleştirmesi kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin dün imza attırdığı Simon Falette de Rogon Menajerlik Şirketi'nden geldi.



Transferlerin hepsi aynı şirketten
Sarı-lacivertli takımda geçen sezon forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, Tolga Ciğerci ve takıma bu sezon katılan Luiz Gustavo, Rogon Menajerlik Şirketi'nden alındı. Adı Fenerbahçe ile anılan Jordan Torunarigha da aynı şirketin oyucusu. Daha önce ismi Kanarya ile anılan Moting ve Konstantinos Fortounis de Rogon'dan.

Comolli'den iddialara yanıt
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Comolli, ''Başkanımız Falette'nin transferine takıma katkıda bulunacağını inandığı için karar verdi. Bugün basında yer aldığı gibi Faletti'yi transfer etmek için Rogon menajerlik şirketiyle bir görüşmem olmadı. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon'la sadece Tolga Ciğerci ve Gustavo transferleri için görüştüm. Rogon şirketiyle aramda ticari bir ilişki olduğu yorumlarında bulunan ve bu kadar saçma iddiaları ortaya atan kişiler hakkında yasal işlem yapacağım." ifadelerini kullandı.

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