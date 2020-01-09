İran Devrim Muhafızlarından yeni açıklama! Ders vermeye devam edeceğiz

ABD'nin Bağdat'ta öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin yerine atanan İsmail Kaani'den son dakika açıklamalar geldi. Kaani "Tahran ders vermeye devam edecek" dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral İsmail Kaani, İran devlet televizyonuna konuştu. Kaani; "Tahran ders vermeye devam edecek" dedi.

Eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracağız

Kaani, "İran Devrim Muhafızları, Süleymani'nin izinden çalışmaya devam edecektir. İran'ın füze saldırıları eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracaktır" dedi.