HABER /  POLİTİKA

Davutoğlu'nun yardımcısı Selçuk Özdağ iddialı konuştu: Hesabını soracağız

Çiçeği burnunda Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ama sorunu çözemeyenler vardır. Hesabını da soracağız. Gerekirse devri sabık da yaratacağız.'' dedi. Özdağ şuandaki oy oranlarını açıkladı.

AK Parti'den ihraç süreciyle karşı karşıya gelerek istifa edip Ahmet Davutoğlu ile yoluna devam isimlerden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, iddialı açıklamalarda bulundu. 

TV5’te yayınlanan Ankara Bürosu programında Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler’e konuk olan Özdağ, şunları söyledi;

"Hesap soracağız'' 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu ülkedeki en büyük sorun. Er geç erken seçim olacak. Götüremezler, yürütemezler, yapamazlar. Türkiye’de ciddi bir ekonomik kriz var. Mutfakta tencere kaynamıyor. İnsanların cebindeki paranın değeri düşmüş vaziyette. İnsanlar işsiz.

Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ama sorunu çözemeyenler vardır. Hesabını da soracağız. Gerekirse devri sabık da yaratacağız. Yaratmayalım diyenler var, gerekirse yaratacağız.

Biz Katar'dayken siyasi bir operasyon düzenlendi 

Ak Partili Bülent Turan "Davutoğlu gitsin diyen isim, Davutoğlu'nun yardımcısı oldu" diyerek Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ü işaret etmesiyle ilgili de yorum yapan Özdağ, şunları söyledi:

“Parti yönetiminde olan yetki genel başkana devredilmişti. Yetki, teşkilat başkanlarının, il başkanlarının, ilçe başkanlarının atamalarıyla ilgili genel başkana yetki veriyordu. Anladılar ki, bu görev Davutoğlu’nda kalırsa o il başkanlarını atar. Delegeleri de atar. 'Kongreye gitsek Davutoğlu’nu yenemeyiz' dediler. Davutoğlu’ndan yetkileri almak istediler. Biz Katar’dayken siyasi bir operasyon düzenlendi. Ben genel başkan yardımcısıyım Ankara’ya geldiğimde öğrendim. Ama ben de imzaladım. Davutoğlu da imzaladı, Ayhan Sefer Üstün de imzaladı… Davutoğlu problem çıkmasın diye imzaladı.”

Oy oranlarını açıkladı

Oy oranlarının yüzde 6 ile 10 arasında değiştiğini ifade eden Özdağ, iktidar firması adına çalışanlar Gelecek Partisi’ni daha düşük gösterdiğini ileri sürdü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ORC'nin seçim anketi gündeme oturdu! Erdoğan ve İmamoğlu rakip olsa oyları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak füze veya bombayla düşürülmüş olabilir
İran Devrim Muhafızlarından yeni açıklama! Ders vermeye devam edeceğiz
Berat Albayrak kredisini ödeyemen çiftçiye müjdeyi duyurdu!
İngilizlerden Arda Turan için olay manşet
Koza İpek davasında karar açıklandı! Akın İpek'in annesine hapis cezası
Fenerbahçe’de maddi kriz: Lütfen 500 TL destek verin
ÖNCEKİ HABERLER
Beta enfeksiyonu nedir belirtileri tedavi edilmezse...
2020 KPSS sınavı ne zaman ÖSYM sınav takvimi
Dünya starı Madonna, Türk şarkıcının bestesine talip oldu
Comolli: Falette için başkan onay verdi
Emre Mor'a İngiltere'den sürpriz talip
İran otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı
Yorumlar 9 yorum