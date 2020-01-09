Çağlar Söyüncü Premier Lig'in en hızlısı

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Aston Villa maçında 37.4 km/h hıza ulaşarak Premier Lig'de bu sezonun en hızlı oyuncusu oldu.

İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Leicester City sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kalırken bu sezon fırtına gibi esen ve gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının transfer listesine giren Çağlar Söyüncü, yeni bir rekora imza attı.

Premier Lig'de bu sezonun en hızlı oyuncusu oldu

Leicester'in Aston Villa ile karşı karşıya geldiği maçta 37.4 km hıza ulaşan milli futbolcumuz, Premier Lig'de bu sezonun en hızlı oyuncusu oldu.

1) Çağlar Söyüncü (37.5 km/h)

2) Shane Long (37.3 km/h)

3) Phil Foden (37.1 km/h)

4) Kyle Walker (36.8km/h)

23 yaşındaki stoper 90 dakika sahada kalırken, mücadele 1-1 sona erdi.