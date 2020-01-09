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HDP'li vekiller Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadın için düzenlenen anma töreninde

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Paris’te suikastle öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ile Leyla Söylemez ve Fidan Doğan'ı anma toplantısına katıldı.

Parti temsilciliğinde HDP'li milletvekillerinin de katıldığı bir anma etkinliği düzenlendi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Twitter'da skandal anmada çekilen fotoğrafları çok konuşulacak bir notla birlikte paylaştı.

"Çözüm ve Barış’a sahip çıkmaya devam ediyoruz"

HDP'li Vekil Meral Danış Beştaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Her gün bir anmadayız. Yüzleşme olmadıkça, gerçekler örtüldükçe yaralar derinleşiyor. 7 yıl önce bugün Paris’te üç Kürt kadın siyasetçi aramızdan alındı ve hala failler cezasız. 9 Ocak Çözüm ve Barış’ı hedefledi. Çözüm ve Barış’a sahip çıkmaya devam ediyoruz. Saygıyla

Ne olmuştu?

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız (54), Leyla Söylemez (24) ve Fidan Doğan (28), 9 Ocak'ta Paris’te uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüşlerdi. Cinayetin tek şüphelisi Ömer Güney'in Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyordu ancak 2016 yılında henüz dava başlamadan, tutulduğu cezaevinde beyin kanseri nedeniyle öldü.

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