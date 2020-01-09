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Papa Franciscus'tan öpücük isteyen rahibeye ilginç sözler

Papa Franciscus, kendisi bir türlü bırakmayan bir kadın hayranının elini sertçe itmesinden bir hafta kadar sonra bu kez bir rahibeyle arasında geçen öpücük diyaloğuyla gündeme geldi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, dünkü haftalık ayini öncesinde kalabalığı selamlarken bir rahibe kendisinden öpücük istedi.

"Sana bir öpücük veririm ama sakin duracaksın"

Francis’e yaklaşan rahibe, “Bir öpücük Papa!” diye bağırdı. Bu isteğe şakayla yanıt veren Papa, “Isırırsın! Sana bir öpücük veririm ama sakin duracaksın. Isırmak yok! Isırmayacağına söz veriyor musun?” ifadelerini kullandı. Rahibenin söz verircesine başını sallaması üzerine Papa, onu yanağından öptü.

Yılbaşı arifesinde bir kadının eline defalarca vurmuştu

Papa, yılbaşı arifesinde kalabalık içindeki bir kadının elini tutup bir süre bırakmaması üzerine sinirlenmiş ve eline vurmuştu. Papa, bu hareketinin büyük tepki toplaması üzerine özür dilemişti ve “Bazen sabrımız tükeniyor. Bu durumu ben de yaşayabiliyorum” diyerek kendisini savunmuştu.

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