Barış Pınarı Harekatı'nda 4 şehidin emrini 'Trump'ın generali' verdi

Barış Pınarı bölgesinde dün dört şehit verdiğimiz terör saldırısının talimatını, ABD Başkanı Donald Trump'ın "General Mazlum" dediği sözde terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in verdiği ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde yol kontrolü sırasında dün meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçik şehit oldu.

Saldırının emrini veren terörist başının, ABD Başkanı Trump’ın övgüyle söz ettiği ve sık sık telefonda görüştüğü sözde “general” Mazlum Kobani olduğu belirtildi. “Şahin Cilo” ve “Mazlum Kobani” kod adlarını kullanan Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki en önemli elebaşı.

Trump Erdoğan'a "General Mazlum" ile görüşmesini önermişti

ABD Başkanı Trump, sık sık terör örgütü içindeki kod adını anarak “General Mazlum”dan övgüyle söz etmişti. Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan YPG elebaşıyla yüz yüze görüşmek için sabırsızlandığını söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı hakaret dolu mektupta da “General Mazlum”la görüşmesini önermişti.

Abdullah Ağar paylaştı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, dört askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili şu bilgiler paylaştı:

“Suriye’de dün verdiğimiz bu 4 şehidimizin KANI: Kod Bahoz Erdal-Fehman Hüseyin ve Kod Şahin Cilo-Ferhat Abdi Şahin’in ELLERİNDE. Talimatı veren Şahin Cilo, planlayan/bombalı araçları gönderen Bahoz Erdal. Sadece bombalı araçları göndermiyor Leşbaşı Bahoz Erdal.

Rusları, Rejimi, sivilleri ve sivil yaşam alanlarını kullanarak sürekli taciz/sızma yapmaya çalışıyor. Bombalı araç, bombalı drone, havan, grad-katyuşa füzeleri ve güdümlü tanksavar füzeleri kullanıyorlar. Eylem yapmayan/yapamayan teröristleri ise Bahoz Erdal infaz ediyor.”