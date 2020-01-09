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Hamaney Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafı paylaştı

İRAN'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, kendi sitesinden ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın altına da "Askeri hareket yeterli değildir, Amerikan varlığına son verilmeli" diye yazıldı.

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD üslerini balistik füzelerle vuran İran 'İntikam alındı' mesajını paylaşmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın yüzüne atılmış kanlı tokat fotoğrafının altında İran dini lideri Hamaney'in tehdit dolu mesajlarına yer verildi.

"Askeri harekat yeterli değil"

"Amerika bölgeye savaş, anlaşmazlık ve yıkım getirdi ve bölge ülkeleri ile seçilmiş hükümetleri ve halkı, Amerikan varlığını reddetti" diyen Hamaney, açıklamasında şunları kaydetti: Bugün şafak vakti Amerikalılara ağır bir darbe indirdik, ancak Süleymani'nin intikamı başka bir konudur. Askeri harekat yeterli değildir ve bölgedeki Amerikan varlığı sona ermelidir.

İşte Hamaney'in yaptığı paylaşım:

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