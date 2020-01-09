Barış Pınarı Harekat'ı şehitleri memleketlerine uğurlandı! Gözyaşı sel oldu aktı
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında bombalı araç saldırısıyla şehit düşen Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık, Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazeleri memleketlerine uğurlandı.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin cenazeleri, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.
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Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi.
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Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından omuzlanarak uçak ve helikopterlere konuldu.
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Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut'un (26) cenazesi Mardin'e, Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) cenazesi Gaziantep'e, Astsubay Çavuş Sinan Köse (27) ile Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26) cenazesi ise Mersin'e gönderildi.
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