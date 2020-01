Caner Erkin'den Şenol Güneş'e sistem

Beşiktaşlı Caner Erkin, ''Son zamanlarda milli takıma çağrılmadım. Neden olmadığımı da bilmiyorum. Şenol Hoca ile de konuşmadık. Geçtiğimiz haftalarda benimle ilgili bir açıklama yaptı. Çözemedim ne demek istediğini.'' dedi.

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki dikkat çeken isimlerinden Caner Erkin, TRT Spor'a konuştu. Sahadaki agresifliği konusunda psikologlardan yardım aldığını söyleyen Caner Erkin, milli takıma alınmama konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

İşte Caner'in açıklamaları...

“Bütün kamuoyu benim ofansif bir bek olduğumu biliyor. Abdullah Avcı’nın sistemi de buna uygundu. Ben de topla buluşmayı seven bir oyuncu olduğum için benim için de çok keyifli oldu. Bazı sıkıntılar da yaşadık. İlk sistem olmadı. Geçtiğimiz sezon bazen karambol oyunlar oynuyorduk. Her büyük takımda olduğu bazı değişiklikler yaşandı, formsuzluklar oldu. Kırılma dönemi yaşandı ilk 6 haftada. Sonra iyi atlattık ve bir seri yakaladık. İkinci devre daha iyi bir Beşiktaş olacak sahada. Mevkii önemli değil. Ben sahada olayım yeter. Futbola santrfor olarak başladım. Sonra sol açık, 10 numara gibi mevkilerde oynadım. Bek eksikliği yaşanırken sonra bek oynadım. Her mevkide forma giydim neredeyse. Kendimi en rahat bekte iyi hissediyorum. Bekte daha iyi oyun kuruyorum.

“Psikologlardan yardım alıyorum”

Eşim de saha içi ve saha dışı farklılıklarına şaşırıyor. Psikologlarla da görüşüyorum ve yardım alıyorum. Çok fazla bir fark var. Haksızlığa gelemiyorum, adalet istiyorum. Yakınıma yapıldığında daha fazla tepki veriyorum. VAR sistemiyle birlikte farklı bir ortamda oynuyoruz. Çok iyi şeyleri var ama iyi olmayan özellikleri de var. Hakem bazen ofsayt olduğunu görüyor ama kaldırmıyor. Koşuyorsun, devam ediyorsun ondan sonra kaldırıyor. Artık puanları mı düşüyor bilmiyorum. Hakemle konuşuyoruz, kural böyle diyor. Eleştirileri kaldırabilirim. Özeleştiri de yaparım. Beni tanıyan herkes içimi iyi bilir. 2 dakika sonra unutup devam ediyoruz.

“Gözlerimizle bile anlaşıyoruz”

Hoca beni ben de hocayı iyi tanıyorum. Kariyerimde önemli hocalar oldu, Fatih Terim, Ersun Yanal, Şenol Güneş gibi. İkimiz birbirimizi gözlerimizden anlıyoruz. Bu sene farklı bir lig yaşanıyor. Sivasspor’u da tebrik ediyoruz. Büyük kulüplerin sezon sonunda ligi ele alacağını düşünüyorum.

''Messi de Ronaldo da sinirleniyor''

Ben agresifliği bıraktığım zaman futbolu bırakırım. Hakem hata yapınca tepki koyuyorsunuz. O da ya benle konuşuyor ya da kart çıkartıyor. Genellikle de karta başvuruyorlar. Messi de Ronaldo da sinirleniyor. Hakemler orada daha korumacı yaklaşıyor. Hakemler burada daha rahat davranıyor kart gösterme konusunda. Biz hakemleri onlar da bizi tanımak zorunda.

"Neden milli takımda olmadığımı bilmiyorum"

Son zamanlarda milli takıma çağrılmadım. Neden olmadığımı da bilmiyorum. Şenol Hoca ile de konuşmadık. Geçtiğimiz haftalarda benimle ilgili bir açıklama yaptı. Çözemedim ne demek istediğini. Necip ile oynadığım zaman kendimi rahat hissediyorum. Yüzde 100’ünü vereceğine inanıyorum. Atiba’ya pas attığımda geleceğini biliyorum”

"Türk oyuncuların sayısı daha da artmalı"

Orta yapmayı çok seviyorum. Dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Orası da dünyanın en çok orta yapılan ligi. Ne kadar Türk oynuyorsa takımlar o kadar çok aidiyet duygusu yaşanıyor. Türk futbolcuların çoğalması avantaj. Bakıyorsunuz 10 tane yabancı çıkıyor. İnşallah 8-9 sene daha oynarım. Uzun zaman oynamak istiyorum.”