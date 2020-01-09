HABER /  POLİTİKA

Meclis'e sunulacak torba yasada patronlara asgari ücret desteği de var

TBMM'ye sunulacak torba yasa; kaçak yapılaşmanın önüne geçecek tedbirler, ürün güvenliği, değerli konut vergisinin ertelenmesini ve patronlara verilen asgari ücret desteğini içeriyor

Yeni torba yasa teklifiyle Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Değerli konut vergisinin bir yıl ertelenmesi, işverene asgari ücret desteğine ilişkin yasal düzenlemelerinde hazırlanacak bir torba teklifle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaçak yapıların satışının ve kiralanması

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, önümüzdeki hafta AK Parti Grubu'nun Meclis'e sunması beklenen yeni torba yasa teklifiyle kaçak yapılarla mücadele amacıyla kaçak yapıların satışının ve kiralanmasının engellenmesine dönük yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Ayrıca deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere yüksek yapılaşmanın önlenmesine dönük yeni düzenlemelerde bu teklif içerisinde yer alacak. AK Parti Grubu diğer bir çalışmayı gerek dış ticarete gerekse iç piyasaya sunulan ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından düzenleyen Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapıyor.

Güvenlik soruşturması

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması konusunda yeniden hazırlanan ancak son dakikada AK Parti tarafından geri çekilen düzenleme de yeniden Meclis'e getirilecek.

Asgari ücret desteği

2020 yılında işverenlere asgari ücret için aylık 75 lira olarak verilmesi kararlaştırılan asgari ücret desteğine ilişkin olarak yapılacak yasal düzenleme de yine Meclis'e gelecek işler arasında yer alıyor.

Değerli konut vergisinde erteleme

1 Ocak'tan itibaren uygulamaya giren Değerli Konut Vergisi'nde Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yeni bir çalışma yapılacağı açıklanmıştı. Değerli Konut Vergisi'nin bir yıl ertelenmesi öngörülüyor. Vergi 5 ile 7,5 milyon lira arasındaki konutlarda binde 3, 7,5 ile 10 milyon lira arasındaki konutlarda binde 6, 10 milyon lirayı aşan konutlarda binde 10 olarak belirlenmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İran'ın füzelerle vurduğu ABD üsleri ilk kez görüntülendi! Yerle bir edilmiş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Pınarı Harekatı'nda 4 şehidin emrini 'Trump'ın generali' verdi
Hamaney Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafı paylaştı
Papa Franciscus'tan öpücük isteyen rahibeye ilginç sözler
Comolli: Falette için başkan onay verdi
HDP'li vekiller Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadın için düzenlenen anma töreninde
CHP'li Özgür Özel'in verdiği şok kanun teklifinde yeni gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
İHH, Avustralya'daki develerin öldürülme kararı sonrası harekete geçti
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır MEB ilkatama ekranı
Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı
İstanbul'da flaş operasyon! Bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi
Şırnak'ta 2019 terörist bilançosu açıklandı
2020 hac fiyatları Diyanet kişi başı kaç para oldu?
Yorumlar 2 yorum