İHH, Avustralya'daki develerin öldürülme kararı sonrası harekete geçti

İHH(İnsani Yardım Vakfı), Avustralya'daki develerin, çok fazla su tükettileri gerekçesiyle öldürülmeleri kararının ardından harekete geçti.

Eylül ayından bu yana süren orman yangınları ile mücadele eden Avustralya, çok fazla su tükettiği gerekçesiyle 10 binden fazla deveyi helikopterlerden keskin nişancı atışları ile öldürecek.

Avustralya'nın söz konusu bu kararı bütün dünyada tepkilere yol açarken, İHH(İnsani Yardım Vakfı)'den konuyla ilgili bir seçenek sunuldu.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis Twitter'dan şu tweeti attı:

İHH olarak Avusturalya’daki arkadaşlarla irtibata geçerek çok su tükettikleri gerekçesiyle helikopterden ateş edilerek katledilecek develer için ne yapabiliriz araştırmasını yapıyoruz. Mesela develer kesilip etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir... Umarım bi sonuç alabiliriz.. — Serkan Nergis (@serkannergis) January 9, 2020

Deve sayısı 1.2 milyon

Öte yandan Avustralya makamları tarafından yapılan açıklamalarda, ülke genelinde tahmini olarak 1.2 milyon devenin yaşadığı ve bu develerin sayılarında hızlı bir artış olduğu, bunun da çevreye zarar verdiği ifade edildi.